Пассажир снял на видео неудачную посадку авиалайнера в киевском аэропорту

В сети размещены кадры неудачного приземления самолета McDonnell Douglas MD-83 украинской авиакомпании Bravo Airways в аэропорту «Киев» ("Жуляны"), произошедшего в минувший четверг, 14 июня.

На записи, сделанной через иллюминатор, видно, как авиалайнер, совершавший рейс BAY4406 из Антальи , приземлился на полосу. Через несколько секунд, когда люди, находившиеся на борту, уже начали аплодировать, благодаря экипаж за совершенный полет и удачную посадку, воздушное судно оказалось за пределами ВПП.

После непродолжительного пробега по земле у самолета не выдержали стойки шасси и McDonnell Douglas оказался на «брюхе».

Никто из 169 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал. Аэропорт был закрыт на пять часов.

Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев инцидента, сообщают, что перед самой посадкой лайнер задел крылом за полосу, от удара в салоне оторвалась часть кресел, чувствовался запах дыма, а эвакуация носила хаотичный характер, однако все эти сведения пока не находят подтверждения в официальных источниках.

Как утверждают в самой авиакомпании, причиной произошедшего могли стать сложный погодные условия — сильные порывы ветра с «одновременным началом осадков».

По словам представителя компании-эксплуатанта, воздушное судно 1992 года выпуска, было полностью исправно, а пилоты, управлявшие им, имели необходимые и солидный налет, в том числе — на самолетах этого типа.

По факту произошедшего проводится разбирательство.