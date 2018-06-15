Свыше 100 км дорог отремонтируют в Солнечногорском районе до конца года

Более 100 км дорог будет отремонтировано в Солнечногорском районе Подмосковья до конца 2018 г., сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В этом году в Солнечногорском районе отремонтируют 60 участков региональных и муниципальных дорог протяженностью свыше 100 км, в том числе работы будут проведены с привлечением субсидий из дорожного фонда Московской области», — говорится в сообщении.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Игорь Трескова, программой на 2018 г. в Солнечногорском районе запланирован ремонт 24 участков региональной сети автодорог общей протяженностью порядка 70 км и 36 участков муниципальной сети автодорог протяженностью свыше 30 км. Ремонт местных дорог будет проводиться с привлечением софинансирования из Дорожного фонда Московской области.

«В этом году объем софинансирования на ремонт муниципальных автодорог в Солнечногорском районе составил 199 млн руб., что почти в 50 раз выше объема субсидии из регионального дорожного фонда прошлого года», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что по итогам народного голосования на портале «Добродел» в Солнечногорском районе будут отремонтированы девять участков автодорог. Генеральный директор ГБУ МО «Мосавтодор» Владимир Цыцулин подчеркнул, что полный комплекс работ, а именно устройство асфальтобетонного покрытия и обочин, нанесение дорожной разметки завершены на четырех участках. В пресс-службе добавили, что обновление асфальтобетонного дорожного покрытия завершено на 11 участках региональных и муниципальных дорог. На данных участках будет нанесена дорожная разметка.

«В настоящее время ремонтные работы ведутся на участке дороги ММК-Хоругвино с 0 км по 2,1 км и на ул. Железнодорожная в пос. Поварово (1,55 км). Наибольший объем работ — порядка 13 км — будет выполнен на участке автодороги Тимоново-Заовражье», — указано в сообщении.

Как напомнили в министерстве, в 2017 г. в Солнечногорском районе было отремонтировано порядка 49 км региональной и муниципальной сети автодорог. Протяженность всей дорожной сети муниципалитета составляет порядка 590 км. Таким, образом, за два года в Солнечногорском районе дорожники обновят 26% от всей улично-дорожной сети района. Полностью дорожный ремонт в Московской области планируется завершить в сентябре 2018 г.