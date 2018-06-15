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На ул. Горького горит жилой дом
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На ул. Горького горит жилой дом
Клопс.Ru
33 минуты назад
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Клопс.Ru
На ул. Горького в Калининграде произошло возгорание жилого дома. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
Пожар начался около 14:30 в пятницу, 15 июня. На месте работают сотрудники МЧС.
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