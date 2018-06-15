На ул. Горького горит жилой дом

На ул. Горького в Калининграде произошло возгорание жилого дома. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

Пожар начался около 14:30 в пятницу, 15 июня. На месте работают сотрудники МЧС.