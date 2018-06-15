Последствия урагана в Нижнем Новгороде полностью устранят к 18 июня 

Последствия майского урагана в Нижнем Новгороде практически ликвидированы. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции 15 июня глава города Владимир Панов.
По его словам, все поваленные ветром деревья на данный момент убраны, отремонтированы крыши домов и линии электропередач. Однако, как сообщил мэр, немало деревьев в городе от урагана не упали, но покосились. Теперь они представляют опасность. Сейчас такие деревья выявляются и устраняются. К первому матчу Чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде эта проблема будет устранена окончательно, отмети мэр.
Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде оценили последствия урагана, повалившего более 3,5 тысяч деревьев и повредившего кровли более ста строений.
Сообщалось также, что 100 млн рублей выделило правительство Нижегородской области из резервного фонда для устранения последствий урагана.