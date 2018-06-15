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В Ленобласти горят торфяники с боеприпасами
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В Ленобласти горят торфяники с боеприпасами 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Добровольные лесные пожарные опасаются взрывов из-за возгорания осушенного торфяного болота в Ленобласти.
По данным активистов, торфяное поле в 25 км от Петербурга горит уже более десяти дней. Очаг возгорания расположен рядом с поселком Молодцово, сообщает издание «Ридус».
«Пожар продолжает развиваться: горит уже 30 гектаров, на горящем болоте падают деревья, задымление усиливается и может дойти до Петербурга, есть угроза взрыва боеприпасов», — сообщается на сайте «Гринпис России».
В МЧС Ленинградской области журналистам сообщили, что на поле рядом с поселком Молодцово нет торфяников, следовательно, гореть там нечему.
«Это заброшенное поле, сельхозучасток, горели там коренья и органические удобрения. Согласно исследованию, торфа там нет, поэтому угрозы нет. Ни о каких боеприпасах нам не сообщали. Пока тушили, тоже ничего не было обнаружено», — прокомментировали «Ридусу» в пресс-службе ГУ МЧС Ленинградской области. Координатор работы Общества добровольных лесных пожарных Наталья Максимова уверяет: в данный момент возгорание продолжается, несмотря на то, что накануне сотрудники МЧС приезжали на место пожара. Она отметила, что с коптера очаг выгорания — 25-30 гектаров, а сотрудники МЧС говорят об участке 20 на 30 метров. Она сделала снимки старых боеприпасов 11 июня, и заявила, что в МЧС дают недостоверную информацию: «Наверное, боеприпасы не опасные, прошло много лет, и они могли сгнить, но проверять на себе это не хочется. МЧС в принципе игнорируют торфяные пожары, видимо есть негласное распоряжение, чтобы торфяные пожары, возникшие не в лесном фонде, не фигурировали в сводках», — отметила женщина. От места возгорания до ближайших дачных домов примерно 1,3 километра.
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