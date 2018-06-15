Власти Сербии помогут муниципалитетам, пострадавшим от проливных дождей

БЕЛГРАД, 15 июн — РИА Новости . Министр государственного и местного самоуправления Сербии Бранко Ружич сообщил парламентариям в пятницу, что правительство поможет муниципалитетам, пострадавшим от проливных дождей.

В пятницу режим ЧС из-за обильных осадков был введен на территории всей общины (муниципалитета) Петровац-на-Млави в центральной части страны. После сильных дождей по 120 литров воды на квадратный метр прорвало небольшую плотину на реке Бусур, вода размыла дороги и нанесла различный ущерб в двух десятках сел района.

Ливневые потоки в пятницу подтопили около сотни домов и хозпостроек в крупном селе Кушилево соседнего муниципалитета Свилайнац, где проведена эвакуация жителей из пострадавших домов.

Штаб по ЧС муниципалитета Лиг в пятницу провозгласил режим чрезвычайной ситуации в девяти сельсоветах. Десятки домов остались без электричества, водой залиты сельскохозяйственные угодья, повреждены объекты инфраструктуры.

"Правительство Сербии пойдет навстречу всем муниципалитетам, которые понесли ущерб… Кабинет министров сформировал рабочую группу по данной проблеме", — цитирует агентство Танюг заявление министра Ружича.