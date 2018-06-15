Специалисты подчитали потери туристического сектора карибских стран вследствие прошлогодних ураганов

Карибская Туристическая Организация сообщила в докладе, что в прошлом году ураганы стоили странам Карибского бассейна 1 миллиард долларов — именно столько потеряла туристическая индустрия региона. Природные катаклизмы отпугнули множество иностранных путешественников, а восстановление туристической инфраструктуры будет стоить миллиарды долларов.

В прошлом году мощные ураганы «Ирма» и «Мария» проложили свой смертельный путь через Пуэрто-Рико , Виргинские острова и другие страны Карибского бассейна, однако туристический сектор пострадал даже в тех районах, где пляжи и курорты не подверглись разрушительному воздействию стихии.

Освещение в средствах массовой информации штормов, которые валили деревья, срывали крыши с домов и поднимали многометровые волны, создали у читателей ложное представление о том, что весь регион пострадал в одинаковой степени, побудив туристов искать другие направления для отдыха.

"Мария", крупный ураган, порыва ветра которого достигали скорости 241 км/час, причинил ущерб Пуэрто-Рико на сумму около 90 миллиардов долларов, побудив многих жителей покинуть родные дома. «Ирма, один их страшнейших ураганов столетия, убил десятки человек, нанеся колоссальный урон коммуникациям и инфраструктуре в разных частях Карибского региона.