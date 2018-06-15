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Авиакатастрофа в киевском аэропорту Жуляны: опубликовано фото инцидента
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Авиакатастрофа в киевском аэропорту Жуляны: опубликовано фото инцидента 

Украина.ру 58 минут назад
Фото: Украина.ру
Представители музея отмечают, что самолет цел и не имеет следов пожара.
«Подчеркиваем, что мгновенно распространенная в соцсетях информация о пожаре, катастрофе и вообще зраде не соответствует действительности. Как вы можете видеть на фотографии, самолет цел, следов горения не обнаружено», — заявили представители музея.
Отмечается, что фото было сделано на территории музея, и осмотреть самолет может любой желающий.
14 июня в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, совершавший рейс Анталия — Киев, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров, никто из них не пострадал.
Позже одна из пассажирок заявила, что перед посадкой у самолета горело крыло.
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