Авиакатастрофа в киевском аэропорту Жуляны: опубликовано фото инцидента

Представители музея отмечают, что самолет цел и не имеет следов пожара.

«Подчеркиваем, что мгновенно распространенная в соцсетях информация о пожаре, катастрофе и вообще зраде не соответствует действительности. Как вы можете видеть на фотографии, самолет цел, следов горения не обнаружено», — заявили представители музея.

Отмечается, что фото было сделано на территории музея, и осмотреть самолет может любой желающий.

14 июня в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, совершавший рейс Анталия — Киев, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров, никто из них не пострадал.

Позже одна из пассажирок заявила, что перед посадкой у самолета горело крыло.