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Спасатели отправились в Селемджинский район Приамурья, где дождь подтопил дорогу к селам
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Спасатели отправились в Селемджинский район Приамурья, где дождь подтопил дорогу к селам 

ТАСС 39 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июня. /ТАСС/. Группа спасателей управления МЧС по Амурской области выехала в Селемджинский район, где в пятницу из-за обильных осадков подтопило дорогу местного значения, в результате чего отрезанными остались три села. Об этом в субботу сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"С целью координации действий сил и средств в случае ухудшения погодных условий и для оказания помощи населению из города Благовещенска в Селемджинский район убыла оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области
и аэромобильная группировка в общем составе 15 человек и четырех единиц техники. Оперативная группа оснащена беспилотной авиационной системой для проведения мониторинга местности и оценки обстановки", — говорится в сообщении.
В пятницу прошедший сильный дождь частично подтопил дорогу местного значения, соединяющую поселки Экимчан и Златоустовск. В результате отрезанными от райцентра оказались населенные пункты Златоустовск, Ольгинск и Ивановское.
"Проезд восстанавливается. Угрозы подтопления населенных пунктов нет", — сказал в субботу ТАСС глава Селемджинского района Сергей Капшук, добавив, что дожди на территории района прекратились.
Как ранее сообщал ТАСС, в выходные в Амурской области будет действовать циклон — ожидаются сильные дожди, грозы. По прогнозу синоптиков, в Селемджинском районе ожидаются осадки до 30 мм, что может привести к подтоплению низменных частей дорог и приусадебных участков.
ТАСС: последние новости
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