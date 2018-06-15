Из загоревшегося дома в Дзержинском районе вывели 7 человек: среди спасённых один ребёнок

Днём 15 июня в Дзержинском районе Новосибирска загорелась квартира на первом этаже — из здания эвакуировали семь человек.

Пожарным сообщили о пожаре в 15:11.

«По улице Дениса Давыдова , дом № 1 произошел пожар в трёхкомнатной квартире загорелись домашние вещи на площади 18 кв/м, до сих пор сильное задымление.

Четырехлетнего ребенка и его родителей эвакуировали с верхних этажей, они испугались, но не пострадали.

На месте вызова работают две машины», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС

В пресс-службе МЧС добавили, что пожарные с места уехали после 16 часов.

Сегодня утром в пожаре на улице Виктора Уса загорелся припаркованный Мерседес.