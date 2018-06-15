Ещё
Из загоревшегося дома в Дзержинском районе вывели 7 человек: среди спасённых один ребёнок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из загоревшегося дома в Дзержинском районе вывели 7 человек: среди спасённых один ребёнок 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Днём 15 июня в Дзержинском районе Новосибирска загорелась квартира на первом этаже — из здания эвакуировали семь человек.
Пожарным сообщили о пожаре в 15:11.
«По улице Дениса Давыдова, дом № 1 произошел пожар в трёхкомнатной квартире загорелись домашние вещи на площади 18 кв/м, до сих пор сильное задымление.
Четырехлетнего ребенка и его родителей эвакуировали с верхних этажей, они испугались, но не пострадали.
На месте вызова работают две машины», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС.
В пресс-службе МЧС добавили, что пожарные с места уехали после 16 часов.
Сегодня утром в пожаре на улице Виктора Уса загорелся припаркованный Мерседес.
ngs.ru: последние новости
Официально: в мощном потопе ни один новосибирец не пострадал Фото: мусульмане Новосибирска отпраздновали Ураза-байрам «Почему не в 90?»: новосибирцы устроили пикет против повышения пенсионного возраста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков объяснил слова Путина о пенсиях 13-летней давности278
Малахов привел Пугачеву в бешенство89
Отдых сотен россиян оказался под угрозой119
Боярский высказался о повышении пенсионного возраста204
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность84
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
02:59
Отдых сотен россиян оказался под угрозой
Компании Личный счет
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение