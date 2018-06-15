В Слободском на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Вечером 14 июня в Слободском произошел серьезный пожар. Там загорелась квартира в многоквартирном доме на улице Никольской.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области.

Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 21:14. На место происшествия выехали четыре пожарных расчета. Пламя было ликвидировано, однако в квартире, где находился очаг возгорания, обгорели стены, пол и потолок.

На месте пожара было найдено тело 69-летнего хозяина. Предполагается, что неосторожность мужчины при курении и стала причиной возгорания.

Фото (тематическое) — kursknews.ru