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Из горящего дома в Кунгурском районе пожарные вынесли три газовых баллона
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Из горящего дома в Кунгурском районе пожарные вынесли три газовых баллона 

АиФ Пермь 31 минуту назад
Фото: АиФ Пермь
Пожар, в результате которого полностью сгорел дом пожилого пенсионера из деревни Шавкуново Кунгурского района, произошёл рано утром 15 июня.
«Сообщение в дежурную часть поступило в 06.40 утра, — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в 139 пожарной части. — На место выехали пожарные расчёты из Кыласово, Троельги, Кунгура. Горели крыша и надворные постройки дома. От сильного ветра огонь перекинулся на соседний дом, но огнеборцам удалось его отстоять. Выяснилось, что в первом горящем доме находятся три баллона с газом, они уже начинали гореть, когда сотрудники МЧС руками вытащили их и отнесли на безопасное расстояние».
Если бы эти баллоны сдетонировали, жертв и разрушений было бы не избежать.
Сейчас выясняются причины пожара, но вероятней всего, он случился из-за эксплуатации неисправного электрооборудования. Хозяин пользовался обогревателем кустарного производства.
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