Пожар на молочной ферме в Омской области локализован

"Пожар локализован в 13:41 (10:41 мск). По предварительным данным, жертв и пострадавших ни среди людей, ни среди животных нет. Молочная ферма действующая, все коровы были эвакуированы", — рассказал Ахрамов.

Сообщение о возгорании поступило в 12:45 (9:45 мск). Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. В его ликвидации задействовано 26 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.