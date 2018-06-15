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Пожар на молочной ферме в Омской области локализован
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Пожар на молочной ферме в Омской области локализован 

ТАСС 27 минут назад
Фото: Омск Здесь
ОМСК, 15 июня. /ТАСС/. Спасатели локализовали пожар площадью 300 кв. метров на молочной ферме в селе Красная Горка Омской области, жертв и пострадавших нет, животные также не пострадали, сообщил ТАСС начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Денис Ахрамов.
"Пожар локализован в 13:41 (10:41 мск). По предварительным данным, жертв и пострадавших ни среди людей, ни среди животных нет. Молочная ферма действующая, все коровы были эвакуированы", — рассказал Ахрамов.
Сообщение о возгорании поступило в 12:45 (9:45 мск). Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. В его ликвидации задействовано 26 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.
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