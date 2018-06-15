Краснодар простоял три часа в утренних пробках

Сегодня в краевом центре отмечались жесткие заторы. Большая пробка образовалась на Красной на выезд из города — она составила 8 баллов.

В шестибалльной пробке встал перекресток Мачуги и Трамвайной. На ул. Северной также отмечался затор в 6 баллов в районе пересечения с ул. Тургенева.

Пятибалльным затором отмечена Ставропольская в районе перекрестка с Вишняковой.

Самой протяженной стала пробка по Дзержинского, растянувшаяся на 3,8 км от ул. Покрышкина до Тургенева. Она рассосалась только спустя три часа. На такой же период встал в пробку Тургеневский мост и продолжающее его Тургеневское шоссе.