МЧС сообщило о высокой пожарной опасности в лесах нескольких районов Сахалинской области

Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило о высокой пожарной опасности в лесах трех районов области 15 июня. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Сахалинской области.

Угроза возникновения воспламенений в природной среде ожидается на территории Смирныховского, Александровск-Сахалинского и Тымовского районов. Сотрудники МЧС напомнили местным жителям, что угроза возгорания возрастает, если сразу за домом начинается степная или лесная зона.

Для предотвращения пожара необходимо убирать ненужную растительность, мусор и траву, которые могут спровоцировать возгорание. С крыш домов нужно убрать опавшую листву и хвою. Под большими деревьями следует расчистить территорию, чтобы при пожаре огонь не перекинулся на кроны. Горючие вещества необходимо убрать из дворов и наполнить все свободные емкости водой.