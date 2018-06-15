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МЧС сообщило о высокой пожарной опасности в лесах нескольких районов Сахалинской области
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МЧС сообщило о высокой пожарной опасности в лесах нескольких районов Сахалинской области 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило о высокой пожарной опасности в лесах трех районов области 15 июня. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Сахалинской области.
Угроза возникновения воспламенений в природной среде ожидается на территории Смирныховского, Александровск-Сахалинского и Тымовского районов. Сотрудники МЧС напомнили местным жителям, что угроза возгорания возрастает, если сразу за домом начинается степная или лесная зона.
Для предотвращения пожара необходимо убирать ненужную растительность, мусор и траву, которые могут спровоцировать возгорание. С крыш домов нужно убрать опавшую листву и хвою. Под большими деревьями следует расчистить территорию, чтобы при пожаре огонь не перекинулся на кроны. Горючие вещества необходимо убрать из дворов и наполнить все свободные емкости водой.
Ранее сахалинское управление Росгидромета спрогнозировало высокую пожарную опасность в лесах Тымовского и Смирныховского районов Сахалинской области.
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