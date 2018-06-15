Ещё
Сгорел заживо: пенсионер из Ростовской области погиб в своем доме из-за пожара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность

Сгорел заживо: пенсионер из Ростовской области погиб в своем доме из-за пожара 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
На месте ЧП работали пять пожарных и две спецмашины
В Ростовской области произошел пожар, во время которого погиб человек. ЧП случилось в Белокалитивнском районе, в поселке Коксовом на улице Дзержинской.
По предварительным данным, пожар в частном доме начался из-за того, что хозяин неосторожно обращался с огнем.
— Площадь пожара составила 150 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
С огнем боролись пять сотрудников МЧС. Пламя потушили примерно за полчаса, но спасти пенсионера не удалось.
161.ru: последние новости
В Ростове за ночь сгорели две иномарки Спасатели предупреждают жителей Ростовской области о риске пожаров В пожаре на улице Еременко пострадала женщина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малахов привел Пугачеву в бешенство29
Украина наживает себе еще одного врага в Европе91
На Украине остро отреагировали на слова Трампа о Крыме915
Раскрыт размер наследства Говорухина121
Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца171
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
04:39
Малахов привел Пугачеву в бешенство
Шоу-бизнес
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение