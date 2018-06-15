Сгорел заживо: пенсионер из Ростовской области погиб в своем доме из-за пожара

На месте ЧП работали пять пожарных и две спецмашины

Ростовской области произошел пожар, во время которого погиб человек. ЧП случилось в Белокалитивнском районе, в поселке Коксовом на улице Дзержинской.

По предварительным данным, пожар в частном доме начался из-за того, что хозяин неосторожно обращался с огнем.

— Площадь пожара составила 150 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.