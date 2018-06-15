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В Муезерке добровольцы спасли от огня многоквартирный жилой дом
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В Муезерке добровольцы спасли от огня многоквартирный жилой дом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Справиться с пожаром помогли ведра и лесной огнетушитель.
14 июня в восьмом часу вечера спасателям Муезерского района поступило сообщение о пожаре в 16-ти квартирном 2-х этажном деревянном жилом доме в поселке Волома.
Первыми на место происшествия прибыли трое мужчин поселковой добровольной пожарной дружины.
Понимая, что до ближайшей профессиональной пожарной части расстояние более 30-ти километров, добровольцы, не мешкая, приступили к ликвидации пожара, очаг которого находился на чердаке.
Мужчины, используя ведра и ранцевый лесной огнетушитель в течение десяти минут смогли справиться с пожаром и спасти многоквартирный жилой дом от огня.
В результате пожара была повреждена кровля дома всего на площади четыре квадратных метра.
По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты.
По материалам: ptzgovorit.ru
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