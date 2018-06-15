В воскресенье в Хабаровске зарядит дождь на целый день

Синоптики обещают пасмурную неустойчивую погоду на эти выходные — Хабаровский край попадет под влияния атмосферных разделов. В субботу небольшие дожди будут отмечаться преимущественно в северных районах края. А в воскресенье дожди и ливни с грозами придут в южные и центральные районы.

В краевой столице короткие дожди ожидаются уже в субботу, но это маловероятно. А вот с ночи воскресенья в Хабаровске зарядят дожди на целый день.

— На прояснение пойдем только днем понедельника. Дневная температура в субботу в Хабаровске составит +20-22 градуса, в воскресенье — от 17 до 19 градусов — будет заметно прохладнее с учетом облачности. Ночью температурный фон в целом от +9 до +12 градусов. Порывы юго-западного ветра достигнут 7-12 м/с, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.