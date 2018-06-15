Ещё
В воскресенье в Хабаровске зарядит дождь на целый день
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В воскресенье в Хабаровске зарядит дождь на целый день 

Хабаровский край сегодня 47 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Синоптики обещают пасмурную неустойчивую погоду на эти выходные — Хабаровский край попадет под влияния атмосферных разделов. В субботу небольшие дожди будут отмечаться преимущественно в северных районах края. А в воскресенье дожди и ливни с грозами придут в южные и центральные районы.
В краевой столице короткие дожди ожидаются уже в субботу, но это маловероятно. А вот с ночи воскресенья в Хабаровске зарядят дожди на целый день.
— На прояснение пойдем только днем понедельника. Дневная температура в субботу в Хабаровске составит +20-22 градуса, в воскресенье — от 17 до 19 градусов — будет заметно прохладнее с учетом облачности. Ночью температурный фон в целом от +9 до +12 градусов. Порывы юго-западного ветра достигнут 7-12 м/с, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Вячеслав Шпорт взял под контроль ситуацию со взрывом в поселке Октябрьский Ставку НДС поднимут до 20% Правительство РФ объявило о повышении пенсионного возраста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине остро отреагировали на слова Трампа о Крыме779
Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца139
РФ обратилась с призывом к США из-за «Новичка»94
Раскрыт размер наследства Говорухина104
Российский госдолг больше никому не нужен67
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение