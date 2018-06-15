Возгорание в посёлке Залегощь Орловской области произошло накануне вечером, 14 июня, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании хозпостройки поступило в дежурную часть в 22:46. На месте возгорания работали силы и средства Залегощенского местного пожарно-спасательного гарнизона. Пожар был ликвидирован. Во время тушения огня пострадал один человека, сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности не уточняются.
Причины возгорания и материальный ущерб выясняют специалисты. По факту пожара проводится проверка.
Сообщение Пожар с пострадавшим: в Залегощи сгорела хозпостройка появились сначала на РИА 57.