Пожар с пострадавшим: в Залегощи сгорела хозпостройка

Сообщение о возгорании хозпостройки поступило в дежурную часть в 22:46. На месте возгорания работали силы и средства Залегощенского местного пожарно-спасательного гарнизона. Пожар был ликвидирован. Во время тушения огня пострадал один человека, сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности не уточняются.

Причины возгорания и материальный ущерб выясняют специалисты. По факту пожара проводится проверка.