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Пожар с пострадавшим: в Залегощи сгорела хозпостройка
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Пожар с пострадавшим: в Залегощи сгорела хозпостройка 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Возгорание в посёлке Залегощь Орловской области произошло накануне вечером, 14 июня, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании хозпостройки поступило в дежурную часть в 22:46. На месте возгорания работали силы и средства Залегощенского местного пожарно-спасательного гарнизона. Пожар был ликвидирован. Во время тушения огня пострадал один человека, сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности не уточняются.
Причины возгорания и материальный ущерб выясняют специалисты. По факту пожара проводится проверка.
Сообщение Пожар с пострадавшим: в Залегощи сгорела хозпостройка появились сначала на РИА 57.
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