Спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности в лесах четырех районов Сахалина

«Сахалинское управление Росгидромета 16−17 июня прогнозирует высокую пожарную опасность лесов на территории Смирныховского, Тымовского, Александровск-Сахалинского и Охинского районов. 18 июня угроза возникновения пожаров в природной среде сохранится в Охинском районе», — говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели рекомендуют жителям области соблюдать правила пожарной безопасности: не бросать в лесу горящие спички, окурки; не разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке; не оставлять в лесу самовозгораемый материал; не выжигать сухую траву в полях и на лесных полянах.

По данным регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства, с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Сахалинской области зарегистрировано 15 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 397,7 га, из них 244,6 га — лесная. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 27 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, составила 78,8 га. По состоянию на 15 июня на территории лесного фонда Сахалинской области действующих лесных пожаров нет.