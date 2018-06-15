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Подведены первые итоги программы обязательного страхования в Кыргызстане
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Подведены первые итоги программы обязательного страхования в Кыргызстане 

Мир24 1 час назад
Более 85 тысяч жителей Кыргызстана застраховали свое жилье от пожаров и стихийных бедствий. В правительстве страны рассказали о первых результатах программы обязательного страхования, передает «МИР 24».
«42 жителя Чон-Алайского района, который пострадали от землетрясения. Три жителя города Майли-Суу получили по миллиону, когда там были сели. Ну и около десяти человек, пострадавших от пожаров в Ошской и Баткенской областях», — указала начальник управления по обязательному виду страхования Государственной страховой организации Бурул Калматова.
Страховать жилье в республике нужно обязательно. Существуют два вида полисов — для села и города. В деревнях он стоит около девяти долларов в год. Городские жители платят почти 18. Однако, если человек не хочет покупать страховку, государство никаких санкций ему не предъявляет. Единственное, что могут сделать страховщики, — вести разъяснительную работу.
За три года ущерб от стихийных бедствий в Кыргызстане возмещен почти двумстам потерпевшим. Они получили 260 тысяч долларов.
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