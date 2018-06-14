В Донецке спасатели тушат пожар на территории шахты

ДОНЕЦК , 14 июн — РИА Новости . Спасатели тушат возгорание на территории шахты в Донецке, пожар локализован, сообщили в четверг РИА Новости в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Пожар произошел на территории шахты Куйбышевская в Донецке. Горит кровля трехэтажного здания и кровля одноэтажного здания. Пожар локализован. На месте работают шесть пожарных автоцистерн, автоколенчатый подъемник, пожарная автолестница, два штабных автомобиля", — сказал представитель МЧС ДНР.

В ведомстве отметили, что шахта неработающая. Причина возгорания устанавливается.