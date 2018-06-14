Ещё
В Донецке спасатели тушат пожар на территории шахты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Донецке спасатели тушат пожар на территории шахты 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Спасатели тушат возгорание на территории шахты в Донецке, пожар локализован, сообщили в четверг РИА Новости в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Пожар произошел на территории шахты Куйбышевская в Донецке. Горит кровля трехэтажного здания и кровля одноэтажного здания. Пожар локализован. На месте работают шесть пожарных автоцистерн, автоколенчатый подъемник, пожарная автолестница, два штабных автомобиля", — сказал представитель МЧС ДНР.
В ведомстве отметили, что шахта неработающая. Причина возгорания устанавливается.
Последние новости
Всемирный банк подписал доллару приговор "Сторонников Киева здесь будут бить": как Украина теряет контроль Кадыров прокомментировал песню Слепакова про него
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине остро отреагировали на слова Трампа о Крыме116
Россию обвинили в авиаударе по Сирии105
Турецкая подлодка потопила танкер в Черном море58
Трамп сделал заявление по Крыму805
Личное послание Путину и другие события дня90
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение