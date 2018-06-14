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Пожар на крыше спортбара в Щукино ликвидирован
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Пожар на крыше спортбара в Щукино ликвидирован 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Фото: Москва24
Пожарные потушили возгорание на крыше административного здания в столичном районе Щукино, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по городу.
«Возгорание на кровле одноэтажного административного здания по адресу: Большой Волоколамский проезд, д. 12, корп. 1 ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала», — отметил собеседник агентства.
Ранее в ведомстве сообщили, что площадь пожара составила около 100 кв. м. По данным источника Агентства «Москва» в экстренных службах, пожар произошел на крыше спортбара «Азарт».
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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