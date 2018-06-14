Пожар на крыше спортбара в Щукино ликвидирован

«Возгорание на кровле одноэтажного административного здания по адресу: Большой Волоколамский проезд, д. 12, корп. 1 ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала», — отметил собеседник агентства.

Ранее в ведомстве сообщили, что площадь пожара составила около 100 кв. м. По данным источника Агентства «Москва» в экстренных службах, пожар произошел на крыше спортбара «Азарт».