Площадь пожара на крыше спортбара в Щукино выросла до 100 кв. м

«Возгорание произошло на кровле одноэтажного административного здания по адресу: Большой Волоколамский проезд, д. 12, корп. 1. В настоящее время открытого горения не наблюдается, с крыши идет черный дым. Пожарно-спасательные подразделения продолжают тушение», — пояснили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что администрация заведения провела эвакуацию людей из здания до приезда пожарных.

Ранее источник Агентства «Москва» сообщил, что пожар площадью 20 кв. м произошел на крыше спортбара «Азарт».