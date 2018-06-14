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Площадь пожара на крыше спортбара в Щукино выросла до 100 кв. м
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Площадь пожара на крыше спортбара в Щукино выросла до 100 кв. м 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Площадь возгорания на крыше административного здания в столичном районе Щукино составляет около 100 кв. м, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по городу.
«Возгорание произошло на кровле одноэтажного административного здания по адресу: Большой Волоколамский проезд, д. 12, корп. 1. В настоящее время открытого горения не наблюдается, с крыши идет черный дым. Пожарно-спасательные подразделения продолжают тушение», — пояснили в ведомстве.
В МЧС уточнили, что администрация заведения провела эвакуацию людей из здания до приезда пожарных.
Ранее источник Агентства «Москва» сообщил, что пожар площадью 20 кв. м произошел на крыше спортбара «Азарт».
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