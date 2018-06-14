В Серове почтили память жертв трагедии 1993 года

Сегодня исполнилось 25 лет серовской трагедии.

14 июня 1993 года вследствие обильных ливневых дождей, произошел прорыв плотины Киселевского водохранилища, что привело к затоплению значительных территорий города Серов и прилегающих поселков. В результате в зону затопления попали 1772 дома, были разрушены железнодорожный и 5 автомобильных мостов, размыто 500 метров главного железнодорожного пути, пострадали металлургический завод и завод ферросплавов, 15 других предприятий. От наводнения пострадали 6,5 тыс. человек, 15 — погибли, общий материальный ущерб составил 63,3 млрд рублей. Уменьшить потери удалось за счет оперативных и правильных действий сил РСЧС, которые эвакуировали более 3000 взрослых и 700 детей, сняли с крыш затопленных домов около 300 человек.

В этот скорбный день у мемориала жертвам «Серовской трагедии» прошел митинг памяти. В нем приняли участие заместитель председателя Серовской городской думы Александр Якимов , сотрудники 56-ой пожарно-спасательной части, протоиерей Александр Букин , школьники и горожане.

В ходе митинга представители старшего поколения делились с молодежью воспоминаниями о тех трагичных днях, рассказывали случаи спасения. После официальных выступлений протоиерей Александр Букин совершил литургию по жертвам серовской трагедии. В завершении участники митинга возложили цветы к мемориалу.