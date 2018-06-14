Ещё
Дамбу на реке Малый Зеленчук достроят до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дамбу на реке Малый Зеленчук достроят до конца года 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
До конца 2018 года панируется завершить строительство берегозащитной дамбы на левом берегу реки Малый Зеленчук в Ногайском районе Карачаево-Черкесии. Протяженность дамбы составит 2,3 километра.
Также в течение трех лет в регионе проведут капитальный ремонт более 16 километров берегоукрепительных сооружений. В этом году такой капремонт проведут на реках Аксаут, Джегута и Уруп в Зеленчукском, Урупском и Усть-Джегутинском районах республики.
«Специалисты управления регулярно проверяют состояние бесхозных гидротехнических сооружений, их на сегодня в республике 42. Нашему управлению 10 лет, за это время в безопасное состояние приведено 38 гидротехнических сооружений, построено девять таких объектов», — сообщила замначальника Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесии Валентина Ляшова. Ее слова передает ТАСС.
Кроме того, до конца года в республике расчистят русла и углубят дно нескольких рек. Работы будут проводиться на территории почти пяти километров.
«Это Кавказ»: последние новости
В Карачаево-Черкесии расчистят около 5 км русел рек В станице Преградной в КЧР, где из-за сильных ливней подтопило 500 домовладений, ввели режим ЧС Аэропорт Нальчика снова может быть закрыт Росавиацией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова пояснила порядок выхода на пенсию
Украина ничего не получит: «Газпром» остановил аресты123
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью41
Медведев решился на повышение НДС688
Антироссийский запрет навредил самой Украине43
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение