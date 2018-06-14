Дамбу на реке Малый Зеленчук достроят до конца года

До конца 2018 года панируется завершить строительство берегозащитной дамбы на левом берегу реки Малый Зеленчук в Ногайском районе Карачаево-Черкесии . Протяженность дамбы составит 2,3 километра.

Также в течение трех лет в регионе проведут капитальный ремонт более 16 километров берегоукрепительных сооружений. В этом году такой капремонт проведут на реках Аксаут, Джегута и Уруп в Зеленчукском, Урупском и Усть-Джегутинском районах республики.

«Специалисты управления регулярно проверяют состояние бесхозных гидротехнических сооружений, их на сегодня в республике 42. Нашему управлению 10 лет, за это время в безопасное состояние приведено 38 гидротехнических сооружений, построено девять таких объектов», — сообщила замначальника Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесии Валентина Ляшова. Ее слова передает ТАСС

Кроме того, до конца года в республике расчистят русла и углубят дно нескольких рек. Работы будут проводиться на территории почти пяти километров.