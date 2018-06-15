Пострадавших на пожарах в Нижегородском районе нет

За последние пять месяцев в Нижегородском районе произошло 12 пожаров, пострадавших нет.

Набольшее количество пожаров было зарегистрировано в жилом секторе. Как отмечают пожарные, увеличение пожаров зафиксировано в помещениях сервисного обслуживания, в административных зданиях, в складских помещениях и в строящихся зданиях.

Также за отчетный период на территории района произошло 15 возгораний, подлежащих включению в государственный статистический учет.