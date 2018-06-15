Пострадавших на пожарах в Нижегородском районе нет 

За последние пять месяцев в Нижегородском районе произошло 12 пожаров, пострадавших нет.
Набольшее количество пожаров было зарегистрировано в жилом секторе. Как отмечают пожарные, увеличение пожаров зафиксировано в помещениях сервисного обслуживания, в административных зданиях, в складских помещениях и в строящихся зданиях.
Также за отчетный период на территории района произошло 15 возгораний, подлежащих включению в государственный статистический учет.
— Наибольшее число возгораний зарегистрировано в кузовных контейнерах (шесть случаев) и на территории свалки (четыре случая), — сообщил заместитель начальника 2-го РОНПР Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве Сергей Кутьин. — Кроме того, возгорания возникали в мусоропроводе жилого дома (два случая), на территории домовладения (два случая), в бесхозном здании (один случай).