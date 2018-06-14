На Родонитовой загорелось здание фитнес-центра

В доме на Родонитовой, 4 пожар. В этом здании находятся семь организаций, среди которых магазин «Кировский» и фитнес-клуб.

Как рассказали читатели E1.RU, огонь вспыхнул в женской душевой в Drive Fitness.

— Мне об этом рассказали девушки-администраторы. Сейчас из здания всех эвакуировали. Тушат уже минут 30, — рассказал читатель E1.RU Павел.

— Пожар произошел в трехэтажном административном здании. На месте работают пять единиц техники и 29 человек личного состава. По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже. Площадь пожара составляет 25 квадратных метров. Людям удалось самостоятельно эвакуироваться из здания до приезда пожарных. Пострадавших нет, — рассказали E1.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.