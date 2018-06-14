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На Родонитовой загорелось здание фитнес-центра
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На Родонитовой загорелось здание фитнес-центра 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В доме на Родонитовой, 4 пожар. В этом здании находятся семь организаций, среди которых магазин «Кировский» и фитнес-клуб.
Как рассказали читатели E1.RU, огонь вспыхнул в женской душевой в Drive Fitness.
— Мне об этом рассказали девушки-администраторы. Сейчас из здания всех эвакуировали. Тушат уже минут 30, — рассказал читатель E1.RU Павел.
В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что в пожаре никто не пострадал.
— Пожар произошел в трехэтажном административном здании. На месте работают пять единиц техники и 29 человек личного состава. По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже. Площадь пожара составляет 25 квадратных метров. Людям удалось самостоятельно эвакуироваться из здания до приезда пожарных. Пострадавших нет, — рассказали E1.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.
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