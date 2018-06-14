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Пассажиропоток Рижского аэропорта вырос на 18,5%
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Пассажиропоток Рижского аэропорта вырос на 18,5% 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
В апреле 2018 года обслужено 569,5 тыс. пассажиров (+16,3% к уровню апреля 2017 г.), в том числе обслужено 6,905 тыс. рейсов.
В 2017 году пассажиропоток аэропорта составил 1,6 млн человек (+12,9% к уровню 2016 г.).
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