Пассажиропоток Рижского аэропорта вырос на 18,5%

В апреле 2018 года обслужено 569,5 тыс. пассажиров (+16,3% к уровню апреля 2017 г.), в том числе обслужено 6,905 тыс. рейсов.

В 2017 году пассажиропоток аэропорта составил 1,6 млн человек (+12,9% к уровню 2016 г.).