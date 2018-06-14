Спасатели за неделю не смогли найти пропавшего в Магаданской области ребенка

Как сообщает MagadanMedia, в район спасательных работ направлены сотрудники Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и волонтеры. Пока поиск результатов не дал. «ФедералПресс» напоминает, что 7 июня в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе моста через реку Ола в Ольском городском округе тонет ребенок, которого уносит течением в сторону Нюклинской косы. Прибывшие на место группы спасателей обследовали 120 километров береговой полосы и 76 квадратных километров надводной акватории Тауйской губы.