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Спасатели за неделю не смогли найти пропавшего в Магаданской области ребенка
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Спасатели за неделю не смогли найти пропавшего в Магаданской области ребенка 

РИА «ФедералПресс» 25 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает MagadanMedia, в район спасательных работ направлены сотрудники Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и волонтеры. Пока поиск результатов не дал.
«ФедералПресс» напоминает, что 7 июня в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе моста через реку Ола в Ольском городском округе тонет ребенок, которого уносит течением в сторону Нюклинской косы.
Прибывшие на место группы спасателей обследовали 120 километров береговой полосы и 76 квадратных километров надводной акватории Тауйской губы.
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