В Рязанской области при пожаре в жилом доме пострадал человек

Сегодня ночью, 14 июня, в областном центре Рязанской области в результате пожара сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел в первом часу ночи на улице Васильевской. На место происшествия выезжал один пожарный расчет, однако спасти транспортное средство огнеборцам не удалось. Из людей никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются.

Утром сегодняшнего дня в Клепиковском районе имел место пожар с пострадавшим. Как сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе МЧС, около 11 часов в деревне Верещугино загорелся жилой двухквартирных деревянный дом. В результате пожара дом получил повреждения, имеется один пострадавший. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются. На место выезжали два пожарных расчета ГПС.

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