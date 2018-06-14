Муниципалитеты Свердловской области продолжают подготовку инфраструктуры к зиме

В муниципальных образованиях Среднего Урала продолжается подготовка объектов жизнеобеспечения и коммунальных сетей к зиме 2018-2019 гг.

По данным органов местного самоуправления, сразу по окончании отопительного сезона во всех территориях проведены гидравлические испытания систем теплоснабжения, определены объемы работ на сетях и коммунальных объектах жилфонда, сформированы детальные планы-графики ремонтно-восстановительных мероприятий.

В целом по области, сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, к работе в осенне-зимний период предстоит подготовить около 59 тысяч многоквартирных домов, 1 570 котельных, свыше 7 тысяч километров тепловых и 12 тысяч километров водопроводных сетей, почти 7 тысяч километров сетей водоотведения и 55, 5 тысяч километров сетей электроснабжения.

Первоочередное место в рамках весенне-летней кампании отводится замене ветхих сетей. В этом году, по данным специалистов, в муниципалитетах планируется обновить около 170 километров тепловых, 153 километра водопроводных, 43 километра канализационных сетей и 809 километров сетей электроснабжения. Общий объем финансирования вышеперечисленных мероприятий составит более 5 миллиардов рублей, из них свыше полутора миллиарда выделит областная казна, оставшиеся средства будут направлены из местных бюджетов и внебюджетных источников.