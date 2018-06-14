Расчистку около 5 км русел рек проведут в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК , 14 июня. / ТАСС /. Власти Карачаево-Черкесии проведут в этом году углубление дна и расчистку почти пяти километров русел рек. Об этом в четверг сообщила замначальника Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов республики Валентина Ляшова на пресс-конференции ТАСС в Черкесске, посвященной профилактике ЧС летом.

"Руслорегуляция и дноуглубительные работы проводятся за счет субвенции, которые выделяются субъекту. В этом году на реках в Ногайском, Усть-Джегутинском и Хабезском районах запланированы работы на 1,6 км, в Зеленчукском — 2,1 км, а также планируется очистить 1 км русла реки Эшкакон", — сказала Ляшова на пресс-конференции.

Она уточнила ТАСС, что всего в рамках трехлетней программы на 2018-2020 годы в Малокарачаевском, Зеленчуском, Ногайском, Усть-Джегутинском и Хабезском районах Карачаево-Черкесии планируется углубить дно и расчистить русла рек общей протяженностью более 20,6 км.

По территории Карачаево-Черкесии протекают 172 большие и малые реки. Во время паводка наибольшую угрозу представляют реки Кубань, Большая Лаба, Большой Зеленчук, Малый Зеленчук. В Карачаево-Черкесии, по данным ГУ МЧС, наиболее опасным считается летний паводок из-за таяния снега в горах при обильных осадках.