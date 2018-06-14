Ещё
Расчистку около 5 км русел рек проведут в Карачаево-Черкесии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расчистку около 5 км русел рек проведут в Карачаево-Черкесии 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 14 июня. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии проведут в этом году углубление дна и расчистку почти пяти километров русел рек. Об этом в четверг сообщила замначальника Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов республики Валентина Ляшова на пресс-конференции ТАСС в Черкесске, посвященной профилактике ЧС летом.
"Руслорегуляция и дноуглубительные работы проводятся за счет субвенции, которые выделяются субъекту. В этом году на реках в Ногайском, Усть-Джегутинском и Хабезском районах запланированы работы на 1,6 км, в Зеленчукском — 2,1 км, а также планируется очистить 1 км русла реки Эшкакон", — сказала Ляшова на пресс-конференции.
Она уточнила ТАСС, что всего в рамках трехлетней программы на 2018-2020 годы в Малокарачаевском, Зеленчуском, Ногайском, Усть-Джегутинском и Хабезском районах Карачаево-Черкесии планируется углубить дно и расчистить русла рек общей протяженностью более 20,6 км.
По территории Карачаево-Черкесии протекают 172 большие и малые реки. Во время паводка наибольшую угрозу представляют реки Кубань, Большая Лаба, Большой Зеленчук, Малый Зеленчук. В Карачаево-Черкесии, по данным ГУ МЧС, наиболее опасным считается летний паводок из-за таяния снега в горах при обильных осадках.
ТАСС: последние новости
В Хабаровске и его окрестностях в 2018 году отремонтируют свыше 110 км дорог Более 30 участков подтоплено в пригороде Барнаула во вторую волну паводка Спасатели направились в район Якутии, где пропали четыре рыбака
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова пояснила порядок выхода на пенсию365
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью20
Медведев решился на повышение НДС577
Антироссийский запрет навредил самой Украине34
Пенсии будут повышать на 1000 рублей ежегодно263
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение