Пыльная буря обрушилась на Туапсе. Жители пожаловались на реконструкцию морского порта

Жители Туапсе задыхаются от пыли, которая летит с местного морского торгового порта. Также им мешает сильный шум. Об этом сообщил корреспондент телеканала «360».

В Туапсинском морском торговом порту реализуется проект реконструкции зернового терминала. В гавани идет зачистка территории. Строительные работы начались перед праздничными выходными в честь Дня России

Горожане жалуются на пыль, которая идет столбом, и грязь, разлетающуюся на несколько десятков километров. Семьи, у которых есть дети, не могут спокойно выходить на прогулку.

Больше всех пострадали жители домов № 1, 3 и 5 по улице Горького. Туапсинцы рассказывают, что в помещениях трясутся стены.

«Создается впечатление, что здесь землетрясения по четыре-пять баллов по несколько раз на день. Окна открыть не возможно. Шум такой, что не слышно собеседника», — рассказал местный житель.

Он также добавил, что техника работает постоянно — как в рабочие дни, так и по выходным.

В пресс-службе морского порта рассказали, что пыли в Туапсе больше нет.

«С местными жителями мы уже объяснились, рассказали, успокоили. Вопросов у местных жителей к нам больше нет», — сообщили в пресс-службе торгового порта.

По словам представителей гавани, после диалога жалоб от туапсинцев к ним больше не поступало.

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