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Пыльная буря обрушилась на Туапсе. Жители пожаловались на реконструкцию морского порта
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Пыльная буря обрушилась на Туапсе. Жители пожаловались на реконструкцию морского порта 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Жители Туапсе задыхаются от пыли, которая летит с местного морского торгового порта. Также им мешает сильный шум. Об этом сообщил корреспондент телеканала «360».
В Туапсинском морском торговом порту реализуется проект реконструкции зернового терминала. В гавани идет зачистка территории. Строительные работы начались перед праздничными выходными в честь Дня России.
Горожане жалуются на пыль, которая идет столбом, и грязь, разлетающуюся на несколько десятков километров. Семьи, у которых есть дети, не могут спокойно выходить на прогулку.
Больше всех пострадали жители домов № 1, 3 и 5 по улице Горького. Туапсинцы рассказывают, что в помещениях трясутся стены.
«Создается впечатление, что здесь землетрясения по четыре-пять баллов по несколько раз на день. Окна открыть не возможно. Шум такой, что не слышно собеседника», — рассказал местный житель.
Он также добавил, что техника работает постоянно — как в рабочие дни, так и по выходным.
В пресс-службе морского порта рассказали, что пыли в Туапсе больше нет.
«С местными жителями мы уже объяснились, рассказали, успокоили. Вопросов у местных жителей к нам больше нет», — сообщили в пресс-службе торгового порта.
По словам представителей гавани, после диалога жалоб от туапсинцев к ним больше не поступало.
Краснодарский таможенный пост упразднят 20 сентября. Теперь он перейдет под непосредственное руководство Новороссийского государственного органа.
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