Шестеро людей пострадали из-за шторма в штате Пенсильвания в США

Шесть человек пострадали в результате шторма в штате Пенсильвания, США . Удар стихии пришелся на восточную часть штата, передает CNN

Шторм начался в ночь со среды на четверг. Наибольший ущерб понес город Уилкс-Барре . В местной полиции сообщили, что несколько зданий были разрушены, все магазины города были закрыты на неопределенный срок. Порывы ветра валили деревья, переворачивали машины и повреждали линии электропередач.

Бригады спасателей продолжают обыски территории в поисках людей, которые могли не успеть эвакуироваться из опасного района.

В СМИ сообщили, что национальная метеорологическая служба США направит в регион команду экспертов для оценки ущерба, нанесенного воздействием стихии.

Между небом и землей

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Ранее американские ученые из Центра погоды и климата NOAA в Мэдисоне заявили, что ураганы могут уничтожить США и Мексику . По результатам исследования специалистам удалось установить, что скорость движения ураганов существенно уменьшилась из-за глобального потепления. Так, скорость тропических циклонов снизилась на 20% в Атлантике, на 30% на северо-западе Тихого океана и на 19% у берегов Австралии

По мнению одного из авторов исследования — Джеймса Коссина, — это может привести к серьезному увеличению количества осадков и сделать наводнения экстремальными, что представляет для людей смертельную угроузу. При этом ураганы будут возвращаться на одно и то же место несколько раз.

Сильный ураган прошел и по территории Центральной России и Поволжья в начале лета. Стихия оставила без электричества целые города, в результате шторма пострадали 56 и погиб один человек: в Татарстане ветер сорвал часть крыши с одного из зданий, после чего она упала на женщину, нанеся ей смертельные травмы.

Также шквалистые потоки воздуха сорвали крышу с одной из башен Нижегородского кремля, а в Тульской области ураган вырвал из земли павильон автобусной остановки и выбросил его на середину проезжей части.

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