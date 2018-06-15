На смену жаре в Красноярск пришли грозы с сильным ветром

На смену жаре в Красноярск пришли дожди и грозы. В пятницу синоптики обещают сильный ветер до 25 м/с с дождем, грозу и град. По данным специалистов ФГБУ «Среднесибирское УГМС», 15 июня в краевом центре будет облачно с прояснениями, ночью дождь, возможна гроза, утром и днем сильный дождь. По центральным и южным районам Красноярского края ожидается град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Напомним, что 11 июня из-за удара молнии в Емельяново сгорел дом. Строение выгорело практически полностью. ЧП обошлось без жертв.