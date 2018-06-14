В Европу пришли аномальные ливни

Во французской Нормандии такого не видели последние 50 лет. Затоплены виноградники, фермы, жилые дома. За один только день осадков выпало больше, чем за весь месяц.

Мебель и автомобили уже не спасти. Затоплены почти полторы тысячи домов. Эвакуированы сотни людей. Чудом обошлось без жертв в пригороде Парижа. Оползень, сошедший под вагонами электрички, едва не утащил за собой в обрыв весь состав. Семь человек получили легкие травмы. В обычно многолюдной в туристической сезон Лозанне вечером — ни души. На улицу просто не выйти из-за дождя. А в Сербии град настолько плотный, что его не успевают расчищать дворники на машинах. Ледяная буря обрушилась и на Хорватию . В Загребе сугробы почти как зимой.