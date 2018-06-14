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Родственники погибших при крушении Ту-154 над Черным морем обратились в суд Лондона
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Родственники погибших при крушении Ту-154 над Черным морем обратились в суд Лондона 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Родственники погибших при крушении самолета Ту-154 над Черным морем, которое произошло в декабре 2016 года, подали иски в Высокий суд Лондона.
Отметим, что в марте на четыре месяца был продлен срок следствия по уголовному делу о крушении пассажирского Ту-154.
В настоящее время суд Лондона принял к рассмотрению иски родственников погибших россиян. В британской столице находится представляющий интересы потерпевших адвокат Игорь Трунов. По его словам, заявления представителей погибших были соответствующим образом оформлены и переданы юристу, который имеет право отстаивать чьи-либо интересы в английских судах высшей инстанции. Истцы полагают, что их близкие погибли при совершении международного рейса, а следовательно, и компенсации им должны выплатить не по российским, а иностранным нормам.
К адвокату обратились 78 представителей погибших под Сочи, а жертвами катастрофы стали 92 человека. Восемь человек были членами экипажа самолета, на них «пассажирские» страховки не распространяются, пишет «Коммерсантъ».
В настоящее время всем истцам было выплачено по 2 млн рублей компенсации за каждого погибшего, а также частично компенсированы так называемые погребальные расходы. Но родственники рассчитывают еще и на международные компенсации.
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