Родственники погибших при крушении Ту-154 над Черным морем обратились в суд Лондона

Родственники погибших при крушении самолета Ту-154 над Черным морем, которое произошло в декабре 2016 года, подали иски в Высокий суд Лондона.

Отметим, что в марте на четыре месяца был продлен срок следствия по уголовному делу о крушении пассажирского Ту-154.

В настоящее время суд Лондона принял к рассмотрению иски родственников погибших россиян. В британской столице находится представляющий интересы потерпевших адвокат Игорь Трунов . По его словам, заявления представителей погибших были соответствующим образом оформлены и переданы юристу, который имеет право отстаивать чьи-либо интересы в английских судах высшей инстанции. Истцы полагают, что их близкие погибли при совершении международного рейса, а следовательно, и компенсации им должны выплатить не по российским, а иностранным нормам.

К адвокату обратились 78 представителей погибших под Сочи , а жертвами катастрофы стали 92 человека. Восемь человек были членами экипажа самолета, на них «пассажирские» страховки не распространяются, пишет «Коммерсантъ».

В настоящее время всем истцам было выплачено по 2 млн рублей компенсации за каждого погибшего, а также частично компенсированы так называемые погребальные расходы. Но родственники рассчитывают еще и на международные компенсации.