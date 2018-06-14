Сегодня в культурном центре «Вдохновение» расскажут о вулканах

Сколько на Земле вулканов? Где они образуются и как часто извергаются? Все ли вулканы одинаковы и от чего зависит их форма? Где находится ближайший вулкан и может ли Москва пострадать от вулканической активности?

Начало лекции 14 июня, 19:00, в Арт-клубе. Лектор расскажет о природе вулканов, предложит обсудить величайшие извержения и современные проявления вулканизма и выяснить, можно ли спрогнозировать извержение.

В течение июня можно будет познакомиться с различными природными явлениями на цикле лекций «Тайны стихий». Природные явления — это причина появления древних богов и мифологии в жизни людей. Впервые увидев молнию, лесной пожар, северное сияние, солнечное затмение, человек и подумать не мог, что все это может иметь под собой научное основание. Ученые продолжают изучать различные явления природы: в недрах и глубинах земли, на других планетах и за пределами галактики. О цунами, извержениях вулканов, наводнениях и ураганах, оползнях и селях на цикле лекций «Тайны стихий» смогут узнать взрослые и дети в возрасте от 6 лет.

Лекции будут проходить в Арт-клубе и Интеллект-классе Культурного центра «Вдохновение» 14, 19, 26 и 29 июня в 19:00. Лекции ориентированы на детей от 6 лет и их родителей.

Проект реализован при поддержке Департамента культуры г. Москвы.