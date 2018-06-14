Ещё
Сегодня в культурном центре «Вдохновение» расскажут о вулканах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Станислав Говорухин
Умер Станислав Говорухин

Сегодня в культурном центре «Вдохновение» расскажут о вулканах 

Ясенево 35 минут назад
Фото: Ясенево
Сколько на Земле вулканов? Где они образуются и как часто извергаются? Все ли вулканы одинаковы и от чего зависит их форма? Где находится ближайший вулкан и может ли Москва пострадать от вулканической активности?
Начало лекции 14 июня, 19:00, в Арт-клубе. Лектор расскажет о природе вулканов, предложит обсудить величайшие извержения и современные проявления вулканизма и выяснить, можно ли спрогнозировать извержение.
Лектор — Юлия Кузнецова, научный сотрудник географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат географических наук, основатель проекта «Окно в природу». В течение лекций Юлия расскажет о научной стороне возникновения стихийных явлений, о природных особенностях, процессах их вызывающих и мерах безопасности.
В течение июня можно будет познакомиться с различными природными явлениями на цикле лекций «Тайны стихий». Природные явления — это причина появления древних богов и мифологии в жизни людей. Впервые увидев молнию, лесной пожар, северное сияние, солнечное затмение, человек и подумать не мог, что все это может иметь под собой научное основание. Ученые продолжают изучать различные явления природы: в недрах и глубинах земли, на других планетах и за пределами галактики. О цунами, извержениях вулканов, наводнениях и ураганах, оползнях и селях на цикле лекций «Тайны стихий» смогут узнать взрослые и дети в возрасте от 6 лет.
Лекции будут проходить в Арт-клубе и Интеллект-классе Культурного центра «Вдохновение» 14, 19, 26 и 29 июня в 19:00. Лекции ориентированы на детей от 6 лет и их родителей.
Проект реализован при поддержке Департамента культуры г. Москвы.
Ясенево: последние новости
Лето в столице наступит в выходные В школе № 1103 состоялся Клубный день Гидрометцентр объявил 10 апреля самым теплым днем месяца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым хотят переименовать428
Украина развернула ударную группировку у границ России123
«Сделаете одолжение? Выйдете из Украины?»635
Говорухин не может говорить21
«Врачи просто не знают и боятся»12
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
02:53
Тепла не ждите: синоптики о погоде в столице
Общество Новости Москвы
05:31
Пока вы спали: Трамп помечтал о «лучшем» Путине
В мире
49:46
Звезда «Папиных дочек» признал отвергнутого сына
Шоу-бизнес
00:35
Говорухин не может говорить
Шоу-бизнес Политика
00:27
Российская сеть фастфуда покинула США
Компании Политика
00:10
Бузова потеряла голос
Шоу-бизнес
04:41
Путин утвердил состав своей администрации
Политика
03:41
Кудрин объявил о провале майских указов
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение