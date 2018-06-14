Родственники жертв крушения Ту-154 в Сочи требуют компенсации в десять раз больше

Компенсации родственникам жертв крушения Ту-154 в Сочи могут вырасти в десять раз. Адвокат Игорь Трунов рассказал «Коммерсанту», что 78 представителей погибших в авиакатастрофе самолета, летевшего 25 декабря 2016 года из Москвы Сирию , утверждают, что рейс был международным и нормы выплат, соответственно, должны быть другими.

По словам Трунова, каждый из потерпевших мог бы претендовать не на 2 млн рублей, а на 22,4 млн рублей. Военно-транспортный самолет Ту-154 упал в Черное море при вылете из Сочи в Сирию. Все находившиеся на борту 92 человека погибли. Среди пассажиров были участники Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, а также основавшая фонд «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).