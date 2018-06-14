Ещё
Родственники жертв крушения Ту-154 в Сочи требуют компенсации в десять раз больше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Родственники жертв крушения Ту-154 в Сочи требуют компенсации в десять раз больше 

BFM.RU 57 минут назад
Фото: Югополис
Компенсации родственникам жертв крушения Ту-154 в Сочи могут вырасти в десять раз. Адвокат Игорь Трунов рассказал «Коммерсанту», что 78 представителей погибших в авиакатастрофе самолета, летевшего 25 декабря 2016 года из Москвы в Сирию, утверждают, что рейс был международным и нормы выплат, соответственно, должны быть другими.
По словам Трунова, каждый из потерпевших мог бы претендовать не на 2 млн рублей, а на 22,4 млн рублей. Военно-транспортный самолет Ту-154 упал в Черное море при вылете из Сочи в Сирию. Все находившиеся на борту 92 человека погибли. Среди пассажиров были участники Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, а также основавшая фонд «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).
BFM.RU: последние новости
Самолет МЧС по ошибке сбросил 40 тонн воды на автоинспекторов в Подмосковье В Москве в результате взрыва газа и пожара погиб человек Зачем нужно повышать пенсионный возраст?
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев решился на повышение НДС500
Пенсии будут повышать на 1000 рублей ежегодно189
Путин высказался о смерти Говорухина56
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы454
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью3
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпрома» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
00:16
Самолёт сел после столкновения в воздухе с другим
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение