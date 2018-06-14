В Пуровском районе горит лес. Кто виноват в этот раз

В Пуровском районе ЯНАО действует один лесной пожар на площади три гектара. Это уже не первый пожар в этой зоне.

Так, 11 июня произошло возгорание примерно в 40 километрах от Ноябрьска. От огня пострадал участок площадью полтора гектара. Пожар начался на берегу реки, предположительно по вине отдыхающих. Двадцать огнеборцев «Ямалспаса» и Ноябрьского лесхоза быстро справились со стихией благодаря видеонаблюдению.

На Ямале 15 мая ввели противопожарный режим. В этот период в лесах нельзя жечь сухую траву и мусор, бросать окурки и проводить пожароопасные работы в границах населенных пунктов. Готовить шашлыки можно только в специальных оборудованных местах. За нарушения ямальцам грозит административный штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим — до 500 тысяч рублей.