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В Японии перезапустили девятый после аварии на АЭС «Фукусима-1» реактор
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В Японии перезапустили девятый после аварии на АЭС «Фукусима-1» реактор 

РИА Новости 1 час назад
ТОКИО, 16 июн — РИА Новости. Энергетическая компания Kyushu Electric Power Company возобновила работу реактора на четвертом энергоблоке АЭС «Гэнкай» в префектуре Сага на западе острова Кюсю на юге Японии.
После аварии на АЭС «Фукусима-1» были остановлены все 48 атомных реакторов на территории Японии. Однако затем Япония приняла решение начать перезапуск остановленных станций с условием, что они будут соответствовать новым требованиям безопасности, утвержденным после аварии на АЭС «Фукусима-1». Полностью без атомной энергетики японская экономика прожила почти два года — с сентября 2013 года по август 2015-го.
Реактор на четвертом энергоблоке АЭС «Гэнкай» стал девятым по счету реактором, перезапущенным в Японии после трагедии 2011 года. До аварии на АЭС «Фукусима-1» атомная энергетика обеспечивала до 30% потребностей Японии.
Ожидается, что запущенный сейчас реактор даст первое электричество 20 июня, а выработка электроэнергии в промышленных объемах начнется не ранее 10 июля.
В 2011 году после землетрясения, магнитуда которого составила 9,0, гигантская волна высотой 15 метров обрушилась на АЭС в Фукусиме, вызвав крупнейшую атомную аварию после трагедии в Чернобыле. Во время аварии произошли неоднократные выбросы радиации в воду и атмосферу, до сих пор ряд районов вблизи станции непригоден для проживания. Ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.
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