В Японии перезапустили девятый после аварии на АЭС «Фукусима-1» реактор

ТОКИО, 16 июн — РИА Новости . Энергетическая компания Kyushu Electric Power Company возобновила работу реактора на четвертом энергоблоке АЭС «Гэнкай» в префектуре Сага на западе острова Кюсю на юге Японии

После аварии на АЭС «Фукусима-1» были остановлены все 48 атомных реакторов на территории Японии. Однако затем Япония приняла решение начать перезапуск остановленных станций с условием, что они будут соответствовать новым требованиям безопасности, утвержденным после аварии на АЭС «Фукусима-1». Полностью без атомной энергетики японская экономика прожила почти два года — с сентября 2013 года по август 2015-го.

Реактор на четвертом энергоблоке АЭС «Гэнкай» стал девятым по счету реактором, перезапущенным в Японии после трагедии 2011 года. До аварии на АЭС «Фукусима-1» атомная энергетика обеспечивала до 30% потребностей Японии.

Ожидается, что запущенный сейчас реактор даст первое электричество 20 июня, а выработка электроэнергии в промышленных объемах начнется не ранее 10 июля.