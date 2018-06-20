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Подразделение транспортной безопасности аккредитовано в аэропорту Внуково
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Подразделение транспортной безопасности аккредитовано в аэропорту Внуково 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: TourDom
Подразделение транспортной безопасности в аэропорту Внуково получило аккредитацию от Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Росавиация аккредитовала в международном аэропорту Внуково подразделение транспортной безопасности. Аккредитация предусмотрена требованием Федерального закона «О транспортной безопасности» от 9 февраля 2007 г. №16-ФЗ», — говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках подготовки к аккредитации была организована предварительная подготовка персонала, который должен был быть включен в подразделение транспортной безопасности. Подготовка по специальным программам проводилась в учебно-тренировочном центре (УТЦ) №21 аэропорта Внуково. «Подготовка сотрудников проводилась по восьми категориям — лица, ответственные за транспортную безопасность на субъекте и объекте транспортной безопасности; специалисты досмотра; группы быстрого реагирования, контроля за режимом и охраной авиационных объектов; сотрудники видеонаблюдения; кинологи и другие специалисты службы авиационной безопасности (САБ). По результатам подготовки в соответствии со ст. 12.1. №16-ФЗ специализированным органом была проведена обязательная аттестация в порядке, установленном правительством РФ», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что после направления всех необходимых документов в Росавиацию САБ АО «Международный аэропорт „Внуково“ получила аккредитацию в качестве подразделения транспортной безопасности.
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