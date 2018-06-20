Подразделение транспортной безопасности аккредитовано в аэропорту Внуково

«Росавиация аккредитовала в международном аэропорту Внуково подразделение транспортной безопасности. Аккредитация предусмотрена требованием Федерального закона «О транспортной безопасности» от 9 февраля 2007 г. №16-ФЗ», — говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках подготовки к аккредитации была организована предварительная подготовка персонала, который должен был быть включен в подразделение транспортной безопасности. Подготовка по специальным программам проводилась в учебно-тренировочном центре (УТЦ) №21 аэропорта Внуково. «Подготовка сотрудников проводилась по восьми категориям — лица, ответственные за транспортную безопасность на субъекте и объекте транспортной безопасности; специалисты досмотра; группы быстрого реагирования, контроля за режимом и охраной авиационных объектов; сотрудники видеонаблюдения; кинологи и другие специалисты службы авиационной безопасности (САБ). По результатам подготовки в соответствии со ст. 12.1. №16-ФЗ специализированным органом была проведена обязательная аттестация в порядке, установленном правительством РФ », — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что после направления всех необходимых документов в Росавиацию САБ АО «Международный аэропорт „Внуково“ получила аккредитацию в качестве подразделения транспортной безопасности.