Пассажиропоток аэропорта Внуково в мае вырос почти на 17% — до 1,77 млн человек

Пассажиропоток аэропорта Внуково в мае 2018 г. увеличился на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составил почти 1,8 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Пассажиропоток международного аэропорта Внуково в мае 2018 г. вырос по сравнению с прошлым годом на 16,8% и составил 1 млн 770 тыс. пассажиров. Столь значительное увеличение пассажиропотока было обеспечено успешным сотрудничеством аэропорта с базовыми авиакомпаниями-партнерами, а также привлечением во Внуково новых авиаперевозчиков», — говорится в сообщении.

Ларнаку, Баку, Будапешт, Минск, Ереван, Пхукет и Дубай. Уточняется, что на международных воздушных линиях в отчетном месяце были обслужены 649 тыс. пассажиров, что на 14,2% или 81 тыс. пассажиров больше, чем годом ранее. Наибольшей популярностью пользовались перелеты в Анталию, Стамбул Тбилиси , Пафос, Милан

Санкт-Петербург, В свою очередь объемы перевозок на внутренних воздушных линиях в мае 2018 г. были увеличены на 174 тыс. пассажиров или 18,4% и составили 1 млн 121 тыс. пассажиров. Наибольшим спросом пользовались перелеты в Сочи Краснодар , Ростов-на-Дону, Махачкалу и Минеральные Воды.

«Всего с января по май 2018 г. в аэропорту были обслужены 7 млн 237 тыс. пассажиров, что на 20,3% или 1 млн 220 тыс. пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года», — указано в сообщении.

Китая, Отмечается, что авиакомпания UТair в мае 2018 г. вновь оказалась на первом месте по пассажиропотоку во Внуково с долей 28,2% от объемов аэропорта, обслужив 497,5 тыс. человек. Доля низкобюджетной авиакомпании «Победа» во Внуково составила 26,4%, а пассажиропоток «Победы» на рейсах из Внуково достиг 465,8 тыс. пассажиров, что на 51,2% или 157,7 тыс. пассажиров больше, чем год назад. В мае 2018 г. парк авиакомпании «Победа» увеличился до 20 воздушных судов. Кроме того, пассажиропоток авиакомпании «Россия» в мае 2018 г. составил 413,6 тыс. пассажиров. Авиакомпания обеспечила 23,5% всех перевозок аэропорта Внуково. На международных воздушных линиях авиакомпания «Россия» увеличила пассажиропоток на 18,7%. В сравнении с маем прошлого года пассажиропоток на направлении Анталья был увеличен в два раза. Российская чартерная авиакомпания «АйФлай» заметно увеличила пассажиропоток на 36,9% к уровню прошлого года. Рост пассажиропотока был отмечен на направлениях Турции Таиланда и российском направлении Санкт-Петербург. Авиакомпания Wizz Air увеличила пассажиропоток из Внуково на 79,9% в результате открытия направления Дебрецен и увеличения частоты полетов из Будапешта.

Филиппины, Индонезию, Австралию, В пресс-службе напомнили, что иностранная авиакомпания Hong Kong Airlines начала полеты во Внуково 18 мая. Всего за май было выполнено шесть парных рейсов и перевезено 2,3 тыс. пассажиров. Как подчеркивается, у путешествующих из Внуково появилась возможность посетить не только Гонконг — крупнейший мировой центр торговли и деловой жизни, но и через гонконгский хаб — другие популярные направления, в частности, Малайзию Новую Зеландию и даже Северную Америку.

В сообщении аэропорта говорится, что в мае 2018 г. в аэропорту Внуково было обработано 5 тыс. 686 тонн груза и почты, что на 9,9% больше, чем годом ранее.