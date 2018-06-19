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Пассажиропоток аэропорта Внуково с 11 по 17 июня составил более 500 тыс. человек
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Пассажиропоток аэропорта Внуково с 11 по 17 июня составил более 500 тыс. человек 

Агентство «Москва» 19 июня 2018
Фото: TourDom
Более 500 тыс. пассажиров обслужил аэропорт Внуково с 11 по 17 июня 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Международный аэропорт Внуково впервые обслужил за неделю с 11 по 17 июня более 500 тыс. пассажиров. На 24 неделе было обслужено 508,3 тыс. пассажиров. На международных воздушных линиях (МВЛ) пассажиропоток вырос на 16,4%, а на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) пассажиропоток вырос на 13,9%. При этом темпы роста пассажиропотока на МВЛ оказались выше, чем на ВВЛ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 12 июня 2018 г. в аэропорту был обслужен восьмимиллионный пассажир. Данный показатель является рекордно ранним: так, в 2017 г. восьмимиллионный пассажир аэропорта был обслужен 2 июля.
Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта Внуково в мае 2018 г. вырос по сравнению с маем 2017 г. на 16,8% и составил 1 млн 770 тыс. человек.
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