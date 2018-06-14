Остановку «Аэропорт Внуково» для автобусов №32, 611 и 911 перенесли ближе к терминалу А

Остановка « Аэропорт Внуково » для автобусов №32, 611 и 911 теперь находится ближе к терминалу А аэропорта, сообщили в пресс-службе авиагавани.

«Автобусная остановка «Аэропорт Внуково» городских маршрутов №32, 611 и 911 перенесена на новое место: ближе к терминалу А, на ул. 1-я Рейсовая», — говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь остановка находится у входа в подземный переход под привокзальной площадью.

«Путь до терминала А стал короче и удобнее: вход в подземный переход оборудован лифтами, а сам переход ведет сразу на первый уровень терминала А. На всем пути следования больше не нужно преодолевать бордюры», — отметили в пресс-службе.