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Остановку «Аэропорт Внуково» для автобусов №32, 611 и 911 перенесли ближе к терминалу А
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Остановку «Аэропорт Внуково» для автобусов №32, 611 и 911 перенесли ближе к терминалу А 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Секрет Фирмы
Остановка «Аэропорт Внуково» для автобусов №32, 611 и 911 теперь находится ближе к терминалу А аэропорта, сообщили в пресс-службе авиагавани.
«Автобусная остановка «Аэропорт Внуково» городских маршрутов №32, 611 и 911 перенесена на новое место: ближе к терминалу А, на ул. 1-я Рейсовая», — говорится в сообщении.
Уточняется, что теперь остановка находится у входа в подземный переход под привокзальной площадью.
«Путь до терминала А стал короче и удобнее: вход в подземный переход оборудован лифтами, а сам переход ведет сразу на первый уровень терминала А. На всем пути следования больше не нужно преодолевать бордюры», — отметили в пресс-службе.
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