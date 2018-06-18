До 25 июля в аэропорту Внуково изменена схема движения

Важная информация для всех, кто встречает/провожает пассажиров в московском аэропорту Внуково ! До 25 июля возле терминала изменена схема движения! ПЕРЕКРЫТЫ все линии и эстакада, ведущие к терминалу! Нельзя проехать даже на такси.

Кроме того, нельзя свернуть с Боровского шоссе на подъездную дорогу к аэропорту (Проектируемый проезд №6702). Ехать нужно до пересечения с ул. Центральная и уже по ней добираться до терминала А!

Ограничения связаны с обеспечением безопасности на Чемпионате мира по футболу 2018.