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До 25 июля в аэропорту Внуково изменена схема движения
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До 25 июля в аэропорту Внуково изменена схема движения 

Авторадио 36 минут назад
Фото: Авторадио
Важная информация для всех, кто встречает/провожает пассажиров в московском аэропорту Внуково! До 25 июля возле терминала изменена схема движения! ПЕРЕКРЫТЫ все линии и эстакада, ведущие к терминалу! Нельзя проехать даже на такси.
Кроме того, нельзя свернуть с Боровского шоссе на подъездную дорогу к аэропорту (Проектируемый проезд №6702). Ехать нужно до пересечения с ул. Центральная и уже по ней добираться до терминала А!
Ограничения связаны с обеспечением безопасности на Чемпионате мира по футболу 2018.
Служба трафика Авторадио рекомендует выезжать во Внуково заранее или пользоваться Аэроэкспрессом! Предупредите своих друзей и близких!
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