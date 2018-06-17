В Крыму спасли любителя подводного плавания из Ростова-на Дону 

На крымском побережье Чёрного моря спасён дайвер из Ростова-на-Дону, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского ГУ МЧС России.
ЧП с любителем подводного плавания произошло у берегов Ялты. При патрулировании береговой линии спасатели заметили человека, который находил на расстоянии 250 метров от берега — в зоне быстроходных катеров и явно нуждался в помощи.
Водолазы чрезвычайного ведомства подняли дайвера на борт плавсредства. Оказалось, что это 54-летний турист из Ростовской области, который уже очень долго пробыл в воде и не имел сил доплыть до берега.
От медицинской помощи спасённый отказался.