Пожары в лесах Сибири оставили полыхать

Красноярском крае решили не тушить 13 лесных пожаров, так как прогнозируемые затраты на их ликвидацию могут превысить возможный ущерб, говорится на сайте министерства лесного хозяйства региона.

По данным ведомства, общая площадь возгораний в регионе составила почти пять тысяч гектаров, большая часть пожаров зафиксирована в труднодоступной зоне, поэтому угрозы населенным пунктам нет. Причиной возгораний назвали грозы, а ситуацию с лесными пожарами — подконтрольной.

В соседнем регионе — Иркутской области — сотрудники лесхоза Бодайбинского района почти неделю не принимали никаких мер по ликвидации лесных пожаров. В результате площадь лесных пожаров в Приангарье составила 15,2 тысяч гектаров, а дым окутал населенные пункты, сообщает Tayga.info со ссылкой на мэра Бодайбо Евгения Юмашева.

«Во времена СССР пожары на удаленных и труднодоступных территориях тушились силами авиационной охраны лесов, от которой нынче остались лишь название и бледная тень былой мощи. В такой ситуации единственное, что остается районам — спасать от огня населенные пункты и объекты инфраструктуры», — сказал глава администрации района.

Он посетовал, что действующее законодательство позволяет не тушить огонь. Дым от лесных пожаров может привести к прекращению авиасообщения и проблемам со здоровьем у людей, страдающих хроническими заболеваниями легких.

По данным издания, на время чемпионата мира по футболу группировка МЧС в Сибири была ослаблена. Противопожарные самолеты Бе-200 перебазировали ближе к европейской части страны.

В конце мая из-за лесных пожаров МЧС России установило режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Красноярском крае и Иркутской области. Ситуация обострилась из-за жаркой погоды и сильного ветра.