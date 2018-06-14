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Площадь пожаров в труднодоступных районах Сибири за сутки выросла более чем втрое
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Площадь пожаров в труднодоступных районах Сибири за сутки выросла более чем втрое 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в труднодоступных районах Сибири — Иркутской области, Бурятии и в Забайкальском крае за сутки увеличилась более чем втрое — с 5 тыс. до 18 тыс. гектаров. Больше всего очагов возгораний в Приангарье, сообщили представители местных властей.
"В зоне космомониторинга (в отдаленной труднодоступной местности) находятся 19 природных пожаров, возникших из-за гроз, на 12 тыс. 802 га, покрытых лесом, и 2 тыс. 364 га на не лесной территории: 12 — в Бодайбинском районе, пять — в Катангском, два — в Мамско-Чуйском районе", — рассказали в правительстве Иркутской области.
Одиннадцать из этих пожаров не тушатся, так как затраты на их ликвидацию могут превысить возможный ущерб, кроме того, они не угрожают населенным пунктам или объектам экономики. В Бурятии таких возгораний, по данным регионального МЧС, три — на площади 200 га, в Муйском и Прибайкальском районах, они возникли также из-за гроз.
В Забайкалье по данным краевого Минприроды, зарегистрировано 17 лесных пожаров общей площадью свыше 3 тыс. га, большинство из них находятся на труднодоступной и удаленной местности в Каларском и Тунгиро-Олекминском районе.
За прошедшие сутки в Иркутской области удалось ликвидировать очаг площадью 0,8 га в Шелеховском военном лесничестве и природный пожар на 0,7 га в Ольхонском районе на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
В настоящее время лесники Приангаья продолжают тушение трех лесных пожаров на 53 га, очаги возгораний они локализованы. В Бурятии тушат три возгорания на площади около 7 гектаров.
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